De Ridder baalt: Charleroi was rijp voor de slachtbank

Sporting Lokeren-middenvelder Steve De Ridder baalde er na de wedstrijd tegen Sporting Charleroi van dat Lokeren geen drie punten kon pakken. In eigen huis speelde Lokeren met 1-1 gelijk tegen Charleroi. De Ridder vond dat er meer in zat tegen Sporting Charleroi, de knappe nummer twee van de Belgische Jupiler Pro League.

De Ridder, eerder actief voor onder meer De Graafschap en FC Utrecht, zette Lokeren in de eerste helft op een 1-0 voorsprong. ‘Ik wil het vooral over onze slechte tweede helft hebben. Ik heb weinig karakter en voetballend vermogen gezien en dat stoort me. We kwamen er niet meer uit en lieten Charleroi voetballen’, zei De Ridder tegen Sporza.







De aanvallend ingestelde middenvelder had wel een verklaring waarom Lokeren een zege liet glippen. ‘We hadden geen antwoord op hun middenveld en dat vind ik jammer. Charleroi was rijp voor de slachtbank, maar dat deden we niet. Ik heb soms het gevoel dat we angst hebben om te winnen. Dan had het klassement er heel anders uit gezien’, aldus De Ridder, die nu met Lokeren twaalf punten uit elf duels heeft verzameld. Lokeren staat hierdoor in de (onderkant) middenmoot.

