FC Groningen-directeur Hans Nijland heeft gereageerd op de schorsing die de club heeft opgelegd aan de aanvallers Mimoun Mahi en Oussama Idrissi. Het duo werd om disciplinaire redenen uit de selectie gezet vanwege een ‘ontoelaatbare houding en gedrag’. Nijland liet weten dat Mahi en Idrissi niet voor hetzelfde zijn geschorst.

Vervolg: FC Groningen-directeur: 'Dit kan echt niet'

'Idrissi heeft in het verleden wel eens vaker problemen gehad om met teleurstellingen om te gaan. Zijn straf heeft dus met zijn houding te maken, maar verder wil ik er niets over zeggen’, zei Nijland tegen RTV Noord. Idrissi is teruggezet naar FC Groningen Onder-23.



Over de 23-jarige Mahi zei Nijland: 'Mahi moet zich maandagochtend bij mij en Ron (Jans, technisch manager, red.) melden en dan moeten we echt eens heel goed met elkaar praten, want dit kan echt niet.' Wat Mahi precies heeft misdaan is niet duidelijk, maar het heeft te maken met een voorval in het duel met Willem II (0-1 verlies) van vrijdag. Mahi stond toen, net als Idrissi overigens, in de basis.





Mahi bood direct zijn excuses aan. 'Direct na de wedstrijd heb ik mijn excuses aangeboden en vanochtend nog een keer. Ik heb echt spijt van mijn emotionele uitbarsting, maar had niet gedacht dat ik geschorst zou worden’, zei Mahi onder meer tegen RTV Noord. Nijland wilde tegenover het medium niet reageren op die reactie.





Mahi maakt geen onderdeel van de selectie uit voorlopig en zal daarnaast ook niet trainen en spelen bij FC Groningen Onder-23. Mahi en Idrissi missen door de maatregel van de clubleiding van FC Groningen het bekerduel met Roda JC Kerkrade van komende woensdag en het competitieduel met Sparta Rotterdam van volgende week zondag.

FC Groningen-directeur: 'Dit kan echt niet'

Een korte samenvatting: FC Groningen-directeur Hans Nijland heeft gereageerd op de schorsing die de club heeft opgelegd aan de aanvallers Mimoun Mahi en Oussama Idrissi. Het duo werd om disciplinaire redenen uit de selectie gezet vanwege een ‘ontoelaatbare houding en gedrag’. Nijland liet weten dat Mahi en Idrissi niet voor hetzelfde zijn geschorst..