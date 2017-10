PEC Zwolle nestelt zich op tweede plek na winst op NAC Breda

PEC Zwolle blijft vooralsnog prima presteren in de Eredivisie dit seizoen. Zaterdag werd er ook bij NAC Breda gewonnen: 0-2. Hierdoor steeg de ploeg van John van ’t Schip voor in ieder geval één dag naar de tweede plek in de Eredivisie.

Voor de rust waren er weinig leuke momenten in Breda. NAC was iets beter dan Zwolle, maar het werd niet echt gevaarlijk. Younes Namli liet namens Zwolle wel af en toe van zich spreken en via hem kreeg Zwolle een goede kans. Een inzet van hem belandde via NAC-verdediger Menno Koch op de paal. Voor de rust had Koch de bal simpel kunnen uitverdedigen, maar hij verloor de bal en toucheerde Mustafa Saymak. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof besloot een strafschop te geven en die werd benut door Bram van Polen: 0-1.





In de tweede helft viel er direct meer te genieten. Na vijftien seconden scoorde NAC al via Angelino, maar de Spanjaard stond nipt buitenspel waardoor de goal werd afgekeurd. Even later kreeg spits Thierry Ambrose een goede kans, maar hij miste. Zwolle-spits Piotr Parzyszek zag op zijn beurt zijn kopbal gekeerd worden door NAC-keeper Mark Birighitti. Saymak schoot ook nog op de paal. De tweede kans van Saymak werd wel benut waardoor Zwolle met 0-2 won.





Zwolle staat nu tweede met achttien punten. Ajax en Feyenoord hebben nu beide zestien punten, maar spelen zondag (14:30 uur) nog tegen elkaar. Vitesse heeft bij winst op sc Heerenveen evenveel punten als Zwolle. Vitesse heeft nu een doelsaldo van +8 en Zwolle van +5. Als het dat verschil vasthoudt gaat Vitesse bij winst over PEC heen.



