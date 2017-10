Ton du Chatinier is per direct vertrokken bij het Amsterdamse AFC, actief in de Tweede Divisie (het derde niveau van Nederland). De trainer won zaterdag met zijn ploeg met 0-1 bij IJsselmeervogels, maar direct na de wedstrijd liet Du Chatinier weten ermee te stoppen, zo vertelde Du Chatinier in gesprek met Het Amsterdamsche Voetbal.

Vervolg: Du Chatinier vertrekt uit Amsterdam: Het zijn allemaal ratjes

Volgens de trainer hebben de selectie prestaties er niets mee te maken. Vrijdag had hij voor zichzelf al beslist ermee te willen, maar Du Chatinier besloot nog niks te zeggen. ‘Het zijn allemaal ratjes bij AFC, vooral de vijfde collone. Ze zoeken het maar uit. En AFC kennende hebben ze maandag of dinsdag wel een vervanger paraat staan’, aldus de trainer, die met zijn ploeg één-na-laatste stond en eerder onder meer FC Utrecht (2008-2011) trainde.





Bob Duis, bestuurslid technische zaken van AFC, was verrast. ‘Ik ben overdonderd. Compleet verrast. Overdonderd. Als we hadden verloren, had ik het wel begrepen, had ik me ook kunnen voorstellen. Ik ga eerst even de voorzitter (Ad Westerhof, red.) bellen’, aldus Duis.

Du Chatinier vertrekt uit Amsterdam: Het zijn allemaal ratjes

Een korte samenvatting: Ton du Chatinier is per direct vertrokken bij het Amsterdamse AFC, actief in de Tweede Divisie (het derde niveau van Nederland). De trainer won zaterdag met zijn ploeg met 0-1 bij IJsselmeervogels, maar direct na de wedstrijd liet Du Chatinier weten ermee te stoppen, zo vertelde Du Chatinier in gesprek met Het Amsterdamsche Voetbal..