Veltman: PSV blijft winnen en die moeten we achterna

Ajax-aanvoerder Joël Veltman weet dat Ajax zondag moet winnen tegen Feyenoord om zodoende de aansluiting met koploper PSV te houden. De Klassieker wordt gespeeld in De Kuip en beide ploegen hebben momenteel vijf punten minder dan koploper PSV.

'Als je verliest dan raak je achter. PSV blijft winnen en die moeten we achterna. En zeker tegen Feyenoord, dat is ook een concurrent. Als je die wint, kun je weer een beetje aansluiten’, zei Veltman in gesprek met AT5. De verdediger hoopt dat het deze keer een wat leukere Klassieker wordt.





De laatste vijf edities vielen namelijk een beetje tegen. 'Wat ik een beetje voel is dat iedereen in het begin gas wil geven en er bovenop wil vliegen. Naarmate de wedstrijd vordert komt het gevoel van, we willen het niet verliezen. Dan zijn details beslissend’, aldus Veltman, die rekent op een overwinning voor Ajax. 'We horen berichten dat Feyenoord er vol op wil knallen. Dat is prima, dan komen er meer ruimtes voor ons.'

