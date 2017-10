Brad Jones, de doelman van Feyenoord, kijkt uit naar de Klassieker tegen Ajax van zondagmiddag (14:30 uur). De Australische keeper weet dat voor eigenlijk alle Feyenoord-supporters de wedstrijd tegen Ajax in de eigen De Kuip de wedstrijd van het jaar is.

Vervolg: Brad Jones weet het belang van duel Feyenoord - Ajax

‘Natuurlijk is Feyenoord-Ajax voor de fans de wedstrijd waar zij het meest naar uitkijken’, zei Jones in gesprek met RTV Rijnmond. Jones benadert het duel echter anders. ‘We gaan iedere wedstrijd in met het doel om die te winnen’, aldus de keeper van Feyenoord. De ploeg uit Rotterdam lijkt dit seizoen wat minder in vorm dan vorig seizoen, toen het kampioen werd. Thuis leed Feyenoord dit seizoen bijvoorbeeld al vijf verliespunten en vorig seizoen waren dat er maar vier.





‘Wanneer je naar de andere teams kijkt, dan zie je dat zij ook punten hebben verloren. Dit seizoen hebben we een aantal blessures en spelerswisselingen gehad. Je kunt vorig seizoen niet met dit jaar vergelijken. Ajax had dit seizoen een lastige start, maar nu heeft die club de punten ook weer terug veroverd’, aldus Jones.

Brad Jones weet het belang van duel Feyenoord - Ajax

Een korte samenvatting: Brad Jones, de doelman van Feyenoord, kijkt uit naar de Klassieker tegen Ajax van zondagmiddag (14:30 uur). De Australische keeper weet dat voor eigenlijk alle Feyenoord-supporters de wedstrijd tegen Ajax in de eigen De Kuip de wedstrijd van het jaar is..