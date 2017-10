Malinovskyi niet helemaal te spreken over transferbeleid Genk

Het draait dit seizoen nog niet bij KRC Genk, waar trainer Albert Stuivenberg inmiddels moet vrezen voor zijn baan. Na tien duels staat Genk elfde in de Belgische Jupiler Pro League en zondag wacht ook nog eens een uitduel met RSC Anderlecht. Genk-speler Ruslan Malinovskyi vindt dat zijn club enkele steken heeft laten vallen in de transferperiode.

De 24-jarige middenvelder, international van Oekraïne, vindt dat Genk niet goed geanticipeerd heeft op het vertrek van onder meer de flankspelers Leon Bailey, die in januari al naar Bayer Leverkusen ging, en FC Basel-huurling Jean-Paul Boëtius (nu actief voor Feyenoord). ‘Na de zomer hebben we in onze kern veel minder opties op de flanken’, aldus Malinovskyi in gesprek La Capitale.





‘Daardoor spelen we nu veel meer door het centrum. Voordien speelden we de tegenstander uit verband door het spel breed te houden, maar nu kan de tegenstander ons veel makkelijker stoppen door compact te spelen. We vinden op de flanken immers geen uitweg meer’, aldus Malinovskyi.

