Lionel Messi kan levenslang krijgen bij FC Barcelona

FC Barcelona-sterspeler Lionel Messi kan voor de rest van zijn leven bij de Spaanse topclub blijven. Oscar Grau, de algemeen directeur van Barcelona, zal de dertigjarige Messi een contract voor het leven aanbieden. Grau meldde dit op de algemene jaarvergadering van de club uit Barcelona.

In juni bereikten de Argentijn en Barcelona al een akkoord over een verlenging van zijn contract met vier jaar. Barcelona wil echter verder gaan. ‘Maar nu bieden we 'Leo' een contract voor het leven. Hij speelt hier al van kleins af aan en is echt een clubicoon. Als hij klaar is als voetballer, willen we dat hij verbonden blijft aan de club’, aldus Grau, geciteerd door het ANP.





Het is nog niet duidelijk hoe Messi tegenover een contract voor het leven staat. Twee weken geleden tekende een ander clubicoon, de 33-jarige Andres Iniesta, al een contract voor het leven bij FC Barcelona. Iniesta mag zelf bepalen hoelang hij wil spelen. Als hij gestopt is wordt in overleg bepaald welke functie hij gaat uitoefenen bij de Spaanse topclub.



