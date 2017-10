Cocu ondervindt prima ontwikkeling Joshua Brenet bij PSV

PSV speelt zondag het negende competitieduel, thuis wordt er om 12.30u aangevangen tegen Heracles Almelo.

Waar PSV er rooskleurig voor staat, kan het bij winst zelfs achterover leunen wanneer Feyenoord en Ajax het later die middag tegen elkaar opnemen. PSV oefenmeester Cocu liet voorafgaand aan het voetbalweekend weten tevreden te zijn over de ontwikkeling van verdediger Joshua Brenet.

Zo weet het ED te citeren, 'Hij heeft in het begin van dit seizoen een mindere periode gehad en toen is Kenneth Paal in het elftal gekomen. Als Joshua zijn niveau haalt, is er niet veel twijfel over wie er speelt. Maar dan moet hij het wel laten zien en de enige manier waarop dat kan is door keihard te trainen en te werken.'

'Ik vind dat hij momenteel een goede ontwikkeling doormaakt en heb de juiste reactie gezien in de afgelopen weken.'

