Chelsea dankt zege op Watford door invallers

Chelsea heeft zaterdagmiddag opnieuw een nederlaag weten te voorkomen, tegen Watford keek het in de tweede helft zelfs nog even tegen een achterstand aan.

Chelsea begon op het volgepakte Stamford Bridge nog goed aan het duel, binnen een kwartier stonden The Blues op een voorsprong. Maar kort voor rust wist Watford langszij te komen, een verre ingooi werd door Abdoulaye Doucouré knap binnengetikt.

Na rust kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong op de thuishaven van Chelsea, eerst miste Richarlison een enorme kans voor open doel, waarna Roberto Pereyra wel de 1-2 wist te maken.

Waar Chelsea tegen AS Roma midweeks in de Champions League ook al een 2-0 voorsprong uit handen gaf, leek het nu opnieuw de weg helemaal kwijt. Conte wisselde en dat pakte goed uit, de eerste invaller Batshuayi wist in de 71e minuut de gelijkmaker te maken. Chelsea ging op zoek naar de winnende, en die kwam er. Via César Azpilicueta die bij de tweede paal binnenkopte leken de drie punten op Stamford Bridge te blijven.

In de blessuretijd zorgde Batshuayi nog voor de definitieve beslissing door de 4-2 te maken en Chelsea de zege te geven.

