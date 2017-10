Zaterdagmiddag speelde Ajax -19 de mini Klassieker tegen de leeftijdsgenoten van Feyenoord, waar de Amsterdammers de baas waren op sportcomplex De Toekomst.

Vervolg: Ajax -19 geeft goede voorbeeld in mini Klassieker en wint met 4-0 van Feyenoord

Op sportcomplex De Toekomst in Amsterdam maakte Ajax -19 korte metten met de leeftijdsgenoten uit Rotterdam. Met 4-0 werden de Rotterdammers afgedroogd en terug naar huis gestuurd.

Een wedstrijd van weinig kansen, maar de kansen die Ajax kreeg gingen er wel direct in. Danilo Pereira opende vanaf de stip de score voor de Amsterdammers, waarna Jurgen Ekkelenkamp in de blessuretijd van de eerste helft de score verdubbelde.

Feyenoord wist geen moment in de wedstrijd te komen en kwam via opnieuw Ekkelenkamp op een 3-0 achterstand in het tweede bedrijf. In de slotminuten was het Brian Brobbey die met de 4-0 de eindstand op het bord zette.

Ajax -19 geeft goede voorbeeld in mini Klassieker en wint met 4-0 van Feyenoord

Een korte samenvatting: Zaterdagmiddag speelde Ajax -19 de mini Klassieker tegen de leeftijdsgenoten van Feyenoord, waar de Amsterdammers de baas waren op sportcomplex De Toekomst..