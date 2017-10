Bel Hassani terug na verbanning: Ik was teveel aan het denken

AZ-middenvelder Iliass Bel Hassani is op de weg terug na zijn rentree bij de selectie van AZ. De 25-jarige Bel Hassani trainde zes weken alleen, maar keerde eerder deze maand terug bij de selectie. De middenvelder kampte met mentaliteitsproblemen zo liet hij weten.

‘De grootste problemen had ik aan de mentale kant. Ik was heel veel aan het denken. Op een gegeven moment ga je zoveel denken dat je aan jezelf gaat twijfelen. Kan ik het nog wel?‘, zei Bel Hassani in gesprek met AZ Fanpage. ‘Het is natuurlijk ook geen geheim dat ik wat problemen heb gehad met de eigen supporters. Die waren, soms volledig terecht ook hoor, heel negatief over mij. Bijvoorbeeld als ik gewisseld werd of ik balverlies had dat ik ze hoorde fluiten. Dat voel je natuurlijk wel en dat is ook iets dat meespeelt in dat het mentaal wat minder was.’





Bel Hassani, eerder actief voor Heracles Almelo en Sparta Rotterdam, weet echter ook dat hij boven kritiek moet staan. ‘Aan de andere kant, ik ben profvoetballer dus daar moet ik mee om kunnen gaan. Maar als er heel veel punten wat negatief zijn in het mentale gedeelte dan ga je denken, daar heb ik dus moeite mee gehad. Maar nogmaals, het is niet zo dat ik de supporters de schuld wil geven hoor. Helemaal niet, die staan gewoon volledig in hun recht’, vervolgde Bel Hassani zijn verhaal.







De middenvelder vervolgt: ‘Als het gewoon niet goed is mogen ze dat laten merken, het was alleen wel een moment waar ik moeite mee had. Er waren ook andere punten die mij mentaal kapot hadden gemaakt. Vandaar dat die zes weken perfect waren voor mij. Even geen wedstrijden spelen en puur op jezelf focussen en keihard werken. Uiteindelijk heeft dat geholpen en nu voetbal ik zonder te denken.’







Uiteindelijk besloot de technische staf van AZ in te grijpen en half augustus werd Bel Hassani uit de selectie van trainer John van den Brom gezet. ‘Ze hebben tegen mij gezegd dat ze niet het gevoel hadden dat als ik zo door zou gaan met trainen dat ze de echte Iliass zouden gaan zien. Want ik bleef heel lang op hetzelfde niveau trainen. Dat kwam puur omdat ik mezelf niet was.'





'Ik was teveel aan het denken, teveel de focus dat het goed moest en dat ik geen fouten mocht maken, en juist dan ga je fouten maken. We hebben toen een oplossing gevonden om uit die situatie te komen en dat waren dus die zes weken’, aldus Bel Hassani, die hoopt snel weer voor AZ 1 te spelen. Hij maakte inmiddels al zijn rentree bij Jong AZ en deed daar in de laatste twee competitieduels mee.

