FC Groningen grijpt keihard in en zet duo uit selectie

FC Groningen heeft twee spelers om disciplinaire redenen uit de selectie gezet. Het gaat om de aanvallers Mimoun Mahi en Oussama Idrissi, zo meldt FC Groningen zaterdag op de website.

Mahi en Idrissi zullen in ieder geval voorlopig geen deel uitmaken van de selectie van trainer Ernest Faber. De beide aanvallers missen daarnaast het bekerduel met Roda JC Kerkrade van komende woensdag en het competitieduel met Sparta Rotterdam van volgende week zondag. Groningen heeft dit besloten vanwege ‘ontoelaatbare houding en gedrag’ van beide spelers.





De 21-jarige Idrissi is teruggezet naar FC Groningen Onder-23. Dat er iets ergs moet zijn voorgevallen blijkt wel uit de verklaring van de club: ‘Via het tweede elftal van de club krijgt Idrissi de kans zich te verbeteren en via houding en gedrag te laten zien dat hij bij de eerste selectie wil trainen en spelen.’





Mahi (23) moet zich maandagochtend direct melden bij de directie van FC Groningen. In een gesprek zal worden besproken en bepaalde welke maatregelen er verder worden getroffen omtrent zijn persoon. Mahi maakt geen onderdeel van de selectie uit voorlopig en zal daarnaast ook niet trainen en spelen bij FC Groningen Onder-23.





De maatregelen volgen op de zeer pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Willem II van vrijdag. Willem II won met 0-1, maar dit kwam wel mede omdat Ajdin Hrustic al na 23 minuten rood kreeg (twee keer geel). Idrissi en Mahi hadden overigens een basisplaats tegen Willem II.

