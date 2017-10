Waar Marco Verratti afgelopen zomer door het de Spaanse grootmacht FC Barcelona werd begeerd is geen nieuws, maar wel dat PSG niet zelf de stekker eruit trok maar Marco Verratti.

Vervolg: Marco Verratti: Ik had naar FC Barcelona gekund

Marco Verratti zelf verkoos PSG boven het vele geld van een andere club die 100 miljoen voor hem wilde betalen (naar verluidt FC Barcelona). 'Ik geef eerlijk toe, voor de eerste keer in vijf jaar hier heb ik getwijfeld of ik moest blijven,' aldus de middenvelder in gesprek met L'equipe.

'Mensen denken dat ik voor PSG speel vanwege het geld, maar dat kan ik ergens anders ook krijgen. Als ik had willen vertrekken, waren er clubs geweest die honderd miljoen euro voor me wilden betalen en was ik veel meer gaan verdienen.'

De Italiaan haalt het voorbeeld van Neymar erbij, 'Hij had net zo veel kunnen verdienen bij Manchester City of Chelsea. Hij heeft hier niet getekend voor het geld, maar voor het project. Hetzelfde geldt voor mij." Toch had Verratti dus wel zijn twijfels. "Ik was er niet zeker van dat wij als team nog heel grote ambities hadden.'

Dat Verratti na een eerste gesprek met FC Barcelona een langer verblijf in Parijs verkoos was direct duidelijk, 'Na ons eerste gesprek zei ik meteen: het is goed, ik blijf. Ik bleef niet vanwege Neymar en Mbappé. Ik wist toen nog niet eens dat ze hier zouden tekenen.'

Marco Verratti: Ik had naar FC Barcelona gekund

Een korte samenvatting: Waar Marco Verratti afgelopen zomer door het de Spaanse grootmacht FC Barcelona werd begeerd is geen nieuws, maar wel dat PSG niet zelf de stekker eruit trok maar Marco Verratti..