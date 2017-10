Brandley Kuwas van Heracles Almelo is naar eigen zeggen klaar voor een spoedige toptransfer richting de top van de Eredivisie of de subtop van Europa.

Vervolg: Kuwas is klaar voor het echte werk in de top

Kuwas, de 25-jarige aanvaller van de Almeloërs, hoopt dat er in de winter- of de zomertransferperiode er een mooie club voor de deur staat. De aanvaller begon namelijk zó goed aan dit seizoen dat de top drie van de Nederlandse competitie voor de deur zou staan.

De geboren Horinees schoot er dit seizoen al twee in en was goed voor drie assists. Eerder speelde de ster van Heracles bij Volendam en Excelsior waar hij vooral met vlagen goed was.

Het contract van Kuwas loopt nog twee jaar door maar het ziet ernaar uit dat coach John Stegeman het volgende seizoen een nieuwe vleugelaanvaller zal moeten halen.

Kuwas is klaar voor het echte werk in de top

Een korte samenvatting: Brandley Kuwas van Heracles Almelo is naar eigen zeggen klaar voor een spoedige toptransfer richting de top van de Eredivisie of de subtop van Europa..