Dijks maakt in aanloop naar Klassieker slechte beurt bij Keizer

Koploper Jong Ajax heeft in de Jupiler League tegen Go Ahead Eagles zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Ajacieden werden in de Aadelaarshorst met 4-1 verslagen, mede dankzij een kapitale fout van Mitchell Dijks.

Jong Ajax-trainer Michael Reiziger gaf van Ajax 1 Mateo Cassierra en Mitchell Dijks de kans om zich twee dagen voor de Klassieker te profileren als een mogelijk bruikbare kracht in de zeer belangrijke wedstrijd in de Kuip. Cassierra wist echter geen indruk te maken tegen de degradant van vorig seizoen en Dijks was zelfs de directe aanleiding tot de 2-1 van Go Ahead. Een slechte terugspeelbal kon in de 25e minuut kinderlijk eenvoudig opgepikt worden door Joey Suk die Go Ahead daarmee op voorsprong zette. Daarvoor zorgden in de twaalfde minuut Dennis Johnson en Sam Hendrix in een tijdsbestek van één minuut voor de gelijke stand.

Het ging in de eerste helft al van kwaad tot erger voor Jong Ajax. Na de blunder van Dijks kreeg Zeefuik in 40e minuut rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler; De vrije trap die nog stond, resulteerde in een corner die werd binnengeknikt door Xandro Schenk, die wegliep bij zijn directe bewaker Cassierra. In de tweede helft was er voor de tien van Michael Reiziger geen perspectief meer op een goed resultaat. Tot overmaat van ramp maakte Leon de Kogel na een uur zelfs de 4-1. Ondanks de nederlaag behoudt Jong Ajax zijn koppositie en staat Go Ahead negende.

Speeltijd voor Dijks en/of Cassierra tegen Feyenoord lijkt dus uitgesloten na het matige optreden van beiden in Deventer. Dijks heeft Nick Viergever en Daley Sinkgraven voor zich, terwijl Cassierra Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg voor zich moet dulden.

