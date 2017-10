Scheidsrechter Bas Nijhuis floot donderdagavond de Europa League-wedstrijd tussen Everton en Olympique Lyon (1-2). Trainer Ronald Koeman van Everton was niet geheel tevreden over het optreden van de Nederlander en kwam na afloop verhaal halen bij de dienstdoende arbiter.

Vervolg: Nijhuis: ´Al had ik een kwartier door laten spelen dan had je nog niet gescoord`

´Het was meer om het feit dat ik maar vijfenhalf minuut bijtrok. Hij wou iets van tien minuten of misschien nog wel langer erbij hebben`, legt Nijhuis uit in Voetbal Inside. De arbiter verdachte Koeman ervan een toneelstuk op te voeren om aan de toeschouwers zijn passie te laten blijken tijdens een voor Everton sportief slechte periode. ´Ik zei je kan wel op de middenstip komen en verhaal gaan houden voor het publiek om jezelf te gaan verkopen, maar ook al had ik een kwartier door laten spelen, dan had je nog niet gescoord`, aldus de arbiter waarna hij de lachers op zijn hand kreeg.

Het was voor Bas Nijhuis geen gemakkelijke wedstrijd. In de tweede helft leek de wedstrijd te ontsporen na een stevig opstootje, die de arbiter afdeed met twee gele kaarten. Nog meer blessuretijd erbij optellen, vond de arbiter echter onnodig. ´Je kunt wel beklag halen, maar het is gewoon een wedstrijd. Tuurlijk lagen er spelers op de grond en die tijd heb ik erbij getrokken.` Erwin Koeman, assistent-trainer bij de Toffees, was overigens niet dezelfde mening toegedaan als zijn broer. ´Erwin Koeman geeft je gewoon een hand. Die zei: Bas, prima pot en laat me broer maar, vertelt de arbiter die voor dit weekend in de eredivisie vrijaf heeft gekregen.

Nijhuis: ´Al had ik een kwartier door laten spelen dan had je nog niet gescoord`

Een korte samenvatting: Scheidsrechter Bas Nijhuis floot donderdagavond de Europa League-wedstrijd tussen Everton en Olympique Lyon (1-2). Trainer Ronald Koeman van Everton was niet geheel tevreden over het optreden van de Nederlander en kwam na afloop verhaal halen bij de dienstdoende arbiter..