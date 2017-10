Ziyech: 'Ik denk dat Feyenoord er meer moeite mee heeft'

Aankomende zondag staat de eerste Klassieker van dit seizoen op het programma, waar Hakim Ziyech geniet van alle spanningen in aanloop naar het duel.

Maar toch denkt de Ajacied dat Feyenoord er meer moeite mee heeft dan Ajax, 'Ik zit lekker in mijn vel en dan straal je automatisch,' laat de middenvelder weten in gesprek met Ajax TV.

'Het gaat goed en de resultaten van afgelopen weken helpen zeker een handje mee. Vorig jaar hadden we veel belangrijke wedstrijden in Europa, maar dit zijn over het algemeen de duels waar je voor leeft', ging Ziyech verder. 'Ik train zoals ik altijd train. Als de wedstrijd begint, komen er andere krachten los. Nu train ik gewoon hard en doe ik mijn best zodat ik er zondag klaar voor ben.'

De rivaliteit die nu weer oplaait is voor de middenvelder genieten geblazen, 'Het is wel extreem vergeleken met andere clubs', verklaarde Ziyech. 'Ik denk dat de rivaliteit van hen naar ons meer is, dan van ons naar hen. Uiteindelijk blijft het de Klassieker en is het een prachtige wedstrijd. Die wil je gewoon winnen.'

Feyenoord kreeg vrijdagochtend te horen dan Sven van Beek geblesseerd afhaakte, waardoor Feyenoord gehavend op het strijdtoneel zal verschijnen zondag. Toch denkt Ziyech niet dat Feyenoord hier minder sterk door wordt. 'Ze hebben wat blessures en een aantal spelers zijn vertrokken, maar het blijft een stabiel elftal', aldus de 24-jarige middenvelder. Voor Feyenoord is een thuisduel met Ajax een ideaal moment voor een ommekeer. 'Wij zullen er alles aan doen om dat plannetje niet door te laten gaan. Met drie punten naar huis, hoe maakt niet uit.'

