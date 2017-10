Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwacht van zijn ploeg dat ze zondag er vanaf het begin vol opvliegen in de Klassieker tegen Ajax in de eigen De Kuip. De spelers moeten een voorbeeld nemen aan het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (1-2 verlies) van dinsdag.

Vervolg: Van Bronckhorst wil winnen om PSV bij te blijven

‘Ik heb een hele hoop goede dingen meegenomen uit die wedstrijd. We begonnen goed, zetten goed druk en lieten Shakhtar geen ruimte. Dát is hoe je zo’n wedstrijd moet beginnen en dat nemen we ook mee richting zondag’, vertelde Van Bronckhorst op de persconferentie in aanloop naar het duel met Ajax.





Van Bronckhorst verwacht veel van zijn ploeg. ‘We hebben veel fysiek én voetballend vermogen in huis. Als dat goed in balans is, dan kunnen we het elke ploeg moeilijk maken. Dat hebben we laten zien tegen Shakhtar, maar dat kunnen we ook tegen Ajax.’ Een zege kan Feyenoord goed gebruiken tegen Ajax. Niet alleen omdat het de rivaal is, maar ook omdat de achterstand op koploper PSV vijf punten is. Feyenoord en Ajax hebben allebei vijf punten minder dan PSV.





‘De Klassieker is altijd de wedstrijd van het jaar. Ongeacht de stand in de competitie wil je deze wedstrijd winnen. Nu speelt ook nog mee dat we de afstand met PSV zeker niet groter willen laten worden. Ook dáárom willen we deze wedstrijd graag winnen. We zullen dan ook vanaf minuut één vol voor de winst gaan, dat lijkt me duidelijk’, aldus Van Bronckhorst.

