Ziyech had met Bosz meer een klik dan met Keizer

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech traint dit seizoen onder Marcel Keizer in plaats van Peter Bosz, die afgelopen zomer Ajax verruilde voor de Duitse topclub Borussia Dortmund. In gesprek met Voetbal Inside laat Ziyech weten dat hij met Bosz een betere klik had dan met Keizer, die in de zomer werd doorgeschoven van Jong Ajax naar Ajax 1.

Wel is Ziyech te spreken over de kwaliteiten van Keizer. ‘Het zijn twee verschillende trainers. Ik kan het met beide trainers goed vinden. Met Bosz had ik meer een klik, maar Marcel is ook gewoon een goede trainer die mij wil helpen om door te ontwikkelen. Bosz zit er echt qua teamgevoel dicht op, Marcel is wat individueler. Het is een verschil, maar het zijn beide goede trainers’, vertelde Ziyech.





Ziyech blikte ook alvast vooruit op confrontatie met Feyenoord van komende zondag. In De Kuip staat dan de Klassieker tussen beide rivalen op het programma. Ziyech vindt dat Ajax de favoriet is. ‘Zij hebben een mindere reeks. Ondanks dat zijn ze wel stabiel, maar toch denk ik dat wij als favoriet de wedstrijd in gaan’, aldus Ziyech.

