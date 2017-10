El Ahmadi: Moeten niet als blinden gaan rennen

Aanvoerder Karim El Ahmadi neemt het zondag met zijn ploeg Feyenoord op tegen Ajax. De Klassieker tussen de rivalen wordt afgewerkt in De Kuip en El Ahmadi heeft zin in de confrontatie met, zo liet hij weten in gesprek met Feyenoord TV.

Zaterdagochtend zullen de laatste puntjes op de i worden gezet, want dan is de laatste openbare training. Op deze training komen altijd veel supporters af. ‘Elke keer als je dat ziet, besef je hoe belangrijk de wedstrijd voor supporters is. Voor ons is dat het natuurlijk ook. Zo’n wedstrijd geeft iets extra. Met name door de sfeer en spanning eromheen is het heerlijk om zulke wedstrijden te spelen’, zei El Ahmadi.





El Ahmadi wil dat Feyenoord zondag met het hart speelt tegen Ajax, maar Feyenoord moet niet vergeten om ook het hoofd te gebruiken. ‘Ik denk niet dat we als blinden moeten gaan rennen. We moeten gewoon laten zien vanaf minuut één dat de wil om te winnen er is. Als dat er is, dan kunnen wij van iedereen winnen. Ik zie het vooral als een wedstrijd die we moeten winnen, ook om aansluiting te houden met de nummer één’, aldus El Ahmadi, die weet dat Feyenoord moet winnen omdat de achterstand op koploper PSV vijf punten is. Feyenoord en Ajax hebben allebei zestien punten, terwijl PSV er 21 heeft.

