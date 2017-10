FC Twente is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat het eerder deze week René Hake uit zijn functie zetten. Gertjan Verbeek wordt als topkandidaat gezien, maar ook FC Utrecht-trainer Erik ten Hag wordt genoemd. FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren gelooft niet dat Ten Hag op korte termijn bij FC Utrecht vertrekt.

Vervolg: Van Seumeren: Ten Hag komt er natuurlijk wel vandaan

‘Volgens mij zijn ze met Gertjan Verbeek bezig. Maar Erik komt er natuurlijk wel vandaan’, zegt Van Seumeren bij RTV Utrecht. ‘In de toekomst zou het misschien wel een club voor hem kunnen zijn.’





De 47-jarige Ten Hag werd geboren in het nabij Enschede gelegen Haaksbergen en speelde 176 competitieduels voor FC Twente. Daarnaast was hij in de periode 2006 – 2009 al assistent-trainer bij FC Twente. Sinds 2015 zwaait hij de scepter bij FC Utrecht, waarmee hij goed presteert.

Van Seumeren: Ten Hag komt er natuurlijk wel vandaan

Een korte samenvatting: FC Twente is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer nadat het eerder deze week René Hake uit zijn functie zetten. Gertjan Verbeek wordt als topkandidaat gezien, maar ook FC Utrecht-trainer Erik ten Hag wordt genoemd. FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren gelooft niet dat Ten Hag op korte termijn bij FC Utrecht vertrekt..