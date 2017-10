Vejinovic sleept fans Feyenoord voor de rechter

Marko Vejinovic, middenvelder van AZ, heeft een aantal Feyenoord-supporters voor de rechter gesleept, zo meldt het dagblad Algemeen Dagblad. Dit omdat een zevental ‘fans’ van Feyenoord hem in januari 2016 voor zijn huis hadden bedreigd vanwege mindere resultaten van Feyenoord.

De zeven verdachten zochten Vejinovic thuis op nadat Feyenoord vier wedstrijden op rij had verloren. Wat ze riepen loog er niet om. ‘Marko Vejinovic: kom naar buiten, we maken je dood, kankerlijer’, schreeuwden de zeven verdachten, maar ze riepen ook: ‘Ga godverdomme eens werken voor je geld.’





Later verklaarde het zevental dat het een uit de hand gelopen grap was, maar Vejinovic ziet dat absoluut niet zo. Vejinovic eist nu een bedrag van meer dan 6000 euro aan smartengeld vanwege bedreiging en belediging. Maandag zal de zaak voorkomen bij de rechter.





De 27-jarige Vejinovic staat overigens nog onder contract bij Feyenoord tot medio 2019. Begin dit seizoen werd hij door Feyenoord voor een jaar verhuurd aan AZ. Bij die ploeg scheurde hij onlangs zijn kruisband af en dat uitgerekend in een duel met Feyenoord. Door de blessure speelt Vejinovic waarschijnlijk niet meer dit seizoen.

