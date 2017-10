Kortrijk-trainer gooit speler uit team na weigeren backpositie

KV Kortrijk-trainer Yannis Anastasiou heeft Gary Kagelmacher uit de selectie gezet. De coach, vorig jaar nog trainer bij Roda JC Kerkrade, zette de Uruguayaanse verdediger uit de selectie omdat deze heeft geweigerd om als rechtsback te spelen. Hierdoor treedt KV Kortrijk zaterdag zonder Kagelmacher aan tegen AA Gent.

Kagelmacher is net terug na een blessureperiode van circa zes weken vanwege een spierscheuring. Hij is nog niet helemaal fit en wil zodoende niet gelijk vol ervoor gaan. Kagelmacher wilde wel centraal achterin spelen, maar om als rechtsback te gaan spelen leek hem geen goed idee. Dit in verband met het feit dat hij dan veel sprints zou moeten trekken, zo meldt Het Laatste Nieuws.





Omdat Anthony van Loo geblesseerd is en omdat Youcef Attal bijna geen ervaring heeft, wilde Anastasiou Kagelmacher een basisplek geven als rechtsback tegen Gent. De oud-speler van onder meer Real Madrid en AS Monaco wilde dat echter per definitie niet. Hij kon vrijdagochtend terugkomen op zijn beslissing, maar Kagelmacher besloot dat niet te doen. Nadat Anastasiou dit hoorde kon Kagelmacher direct inrukken en werd hij uit de selectie gezet. Kagelmacher vertrok met slaande deuren bij Kortrijk, dat onderaan bungelt in de Belgische Jupiler Pro League.



