Anderlecht-trainer: Als Club blijft winnen, moeten wij dat ook

Zondag staat in de Jupiler Pro League de kraker tussen RSC Anderlecht en KRC Genk op het programma. Om 18:00 uur wordt er afgetrapt in Brussel en RSC Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck weet wat hij moet doen met zijn ploeg: ‘Winst moet.’

Genk begon niet goed aan het seizoen en staat na tien competitieduels op de elfde plek in België. ‘Genk is het seizoen gestart met grote ambities en heeft ook veel kwaliteit - bijna niemand is er in het tussenseizoen vertrokken, terwijl bijvoorbeeld Mata wel kwam. Maar als wij onze achterstand in de competitie niet groter willen laten worden... Kijk, als Club blijft winnen, moeten wij dat ook doen. In dat opzicht is de partij tegen Genk nog belangrijker dan die tegen PSG (Anderlecht verloor van PSG met 0-4 afgelopen woensdag, red.). We willen een reeks neerzetten.’





Zelf kende Anderlecht ook geen goede seizoenstart met een vijfde plek na tien competitieduels. Het heeft al negen punten achterstand op koploper Club Brugge. Anderlecht moet dus winnen om in het spoor van de top te blijven, maar Vanhaezebrouck weet dat het niet gemakkelijk wordt tegen Genk. ‘Want in België zijn er geen gemakkelijke matchen. Qua spanning hebben wij één van de interessantste competities van Europa. We moeten ons ervan bewust zijn dat Genk een gevaarlijke tegenstander is. De riem mag er absoluut niet af na een toppartij tegen PSG’, zo citeerde Het Laatste Nieuws de trainer.



