Ajax op de markt voor twee Brazilianen

Ajax is opnieuw aan het shoppen op de Braziliaanse markt, zo laat UOL vrijdag weten.

Ajax is geinteresseerd geraakt van Brazilianen Arthur en Pedro Geromel. Beide spelers staan onder contract bij het Braziliaanse Gremio.

Vooral is Ajax geinteresseerd in een routinier, een verdediger die er meteen kan staan. Zo valt de naam van de 32-jarige Geromel direct op. Geromel speelde eerder in Europa al voor Vitoria Guimeraes, Köln en Real Mallorca, waarna hij in 2014 de overstap maakte naar Gremio.

Arthur is een 21-jarige aanvallende middenvelder waar Ajax ook direct van onder de indruk is geraakt. Alleen voor Ajax zal het een hele kluif worden om de 21-jarige Arthur binnen te gaan halen, de jongeling heeft net zijn contract verlengt tot medio 2021, waardoor er in zijn afkoopclausule een bedrag van 50 miljoen euro staat vermeld.

