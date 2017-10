Voorbeschouwing: Feyenoord - Ajax (Eredivisie)

De Rotterdamse Kuip is zondag het decor voor de allereerste Klassieker in het seizoen 2017/2018. Wij zetten even alle feitjes op een rij.

De nummers 2 en 3 van de Eredivisie gaan speelronde nummer 9 van de Eredivisie in, waar beide ploegen op een afstand staan van 5 punten van koploper PSV. Ajax kent echter een beter doelsaldo dan de Rotterdammers en bezetten met 3 doelpunten meer de tweede plek achter de Eindhovenaren.

Ajax wist dit seizoen drie keer meer te scoren dan de Rotterdammers, die net als hun rivaal evenveel tegentreffers incasseerde dit seizoen en de minst gepasseerde defensie hebben van de Eredivisie.

Feyenoord

De Rotterdammers wisten hun eerste vier Eredivisie duels in winst om te zetten, FC Twente (2-1), Excelsior (0-1), Willem II (5-0) en Heracles Almelo (2-4) werden allen verslagen. Daarna kwam er zand in de motor en werd er verloren van PSV en NAC. Tegen AZ werd er een herstelwedstrijd gespeeld, maar vorige week tegen PEC Zwolle kwam de ploeg van Van Bronckhorst niet tot scoren.

Ajax

Ajax kende een belabberde start van dit seizoen, op bezoek bij Heracles werd er met 2-1 verloren, daarna gingen er wel drie duels gewonnen en werden er keurig 9 punten verzameld. (FC Groningen (3-1), VVV-Venlo (0-2) en PEC Zwolle (3-0). Toen kwam er ook klad bij Ajax, tegen ADO werd er 1-1 gelijkgespeeld, waar een week later bij Vitesse verloren werd met 2-1. De laatste twee duels van de Amsterdammers werd er echter ruim gewonnen (4-0 en 4-0), waardoor de Amsterdamse defensie al 180 minuten geen tegendoelpunt heeft hoeven incasseren.

Beide elftallen wisten vier keer de nul te houden, waar Jones een iets beter reddingspercentage kan voorleggen dan Onana (78,57%, tegen 79,17%).

Defensief:

Opvallend is dat Feyenoord al meer verdedigers gebruikte dit seizoen ten opzichte van rivaal Ajax. (Kevin Diks, Sofyan Amrabat, Eric Botteghin, Jeremiah. St Juste, Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia, Sven van Beek, Ridgeciano Haps en Miquel Nelom) tegen (Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Nick Viergever, Maximilian Wöber, Mitchell Dijks en Daley Sinkgraven).

Middenveld

Op het middenveld kwam Ajax dan weer met meer spelers op de proppen (Sofyan Amrabat, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Jens Toornstra) tegen Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong).

Aanval

Feyenoord gebruikte dit seizoen echter meer aanvallende spelers dan Ajax, (Jean-Paul Boëtius, Nicolai Jörgensen, Sam Larsson, Bilal Basaçikoglu, Steven Berghuis, Michiel Kramer, Dylan Vente en Cheick Touré) tegen (David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Amin Younes, Vaclav Cerny, Kasper Dolberg, Justin Kluivert) voor Ajax.

Feyenoord kan tegen Ajax weer rekenen op Jorgensen, een blessure hield de Deen de afgelopen weken aan de kant.

Favoriete rol

Beide ploegen liggen dicht bij elkaar, daar waar de Amsterdammers een stabielere defensie hebben tegen die van de Rotterdammers. Feyenoord kan tegen Ajax ook niet beschikken over Botteghin, Van der Heijden en Tapia.

