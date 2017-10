Sánchez past zich moeiteloos aan bij Spurs, Barcelona baalt

De oud Ajacied Davinson Sánchez ontwikkeld zich stormachtig bij het Engelse Tottenham Hotspur, daar waar hij onhoudbaar lijkt voor The Spurs op lange termijn.

Davinson Sánchez past zich moeiteloos aan in de Engelse Premier League, en dat na slechts een seizoen Eredivisievoetbal. Daar waar Ajax de verdediger binnenboord leek te houden, was het aanbod van 50 miljoen euro niet te weigeren waardoor Tottenham de verdediger alsnog last minute wegkaapte uit Amsterdam.

Eerder schrok FC Barcelona al van de vraagprijs van de Amsterdammers, maar nu blijkt dat Davinson Sánchez alleen maar in waarde stijgt als hij zich op deze manier blijft manifesteren.

De Colombiaanse mandekker ontwikkelend zich nog steeds en heeft zich moeiteloos aangepast in Londen bij Tottenham. De 27-jarige Davinson Sánchez wist zich in korte tijd in de basis te spelen bij het Londense Tottenham.

Tottenham trainer Pochettino liet eerder al weten helemaal in de wolken te zijn over de Colombiaan. 'Hij speelde erg goed. Zijn optreden was solide. Ik denk dat iedereen goed speelde, maar Davinson zeker. Het goede aan hem is dat hij altijd kalm en relaxed blijft, terwijl hij ook agressief speelt en goed aan de bal is. Ik ben erg blij met hem. Als je de overstap van Nederland naar de Premier League maakt, dan is dat een grote stap. Maar hij heeft er geen moeite mee.'

Afgelopen week in de Champions League tegen Real Madrid bleef de Colombiaan moeiteloos overeind. Alleen in de persoonlijke duels kan Sanchez nog groeien, waar hij in de Premier League 50% van al zijn duels wint.

Het lijkt dan ook niet lang te duren voordat de Colombaain de stap maakt naar een nog grotere topclub, al kan FC Barcelona zich nu wel voor de kop slaan want het bedrag van 50 miljoen is nu achteraf een schijntje gebleken.

