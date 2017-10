Koeman verliest weer en legt besluit bij bestuur neer

De toekomst van Ronald Koeman lijkt steeds meer en meer aan een zijde draadje te hangen bij het Engelse Everton.

Niet alleen in de Engelse Premier League bungelt Koeman met Everton in de onderste regionen, ook in de Europa League gaat het niet lekker. Tegen Olympique Lyon werd donderdagavond opnieuw verloren, waardoor de club uit Liverpool slechts 1 punt heeft uit 3 duels en lijkt overwintering verderweg dan ooit.

Koeman voelt de druk per dag toenemen maar legt het besluit neer bij het bestuur van de club, waar alleen winst de kop van Koeman kan redden. En dat met de topper tegen Arsenal in het vizier aankomend weekend.

In gesprek met BBC liet Koeman donderdagavond weten: 'Als het bestuur denkt dat ik niet de juiste man ben, zullen ze me dat wel vertellen.' Al weet Koeman hoe het in de voetbalwereld gaat, 'Wanneer een ploeg niet naar zijn mogelijkheden presteert, wordt er direct naar de trainer gekeken.'

