Club Brugge staat al enkele jaren onder leiding van voorzitter Bart Verhaeghe, die meerderheidsaandeelhouder is van de Belgische topclub. Volgens Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, moet het gek lopen wil Club Brugge verkocht worden aan een rijke Chinees of Qatarees.

Vervolg: Mannaert duidelijk: 'Club Brugge staat immers niet te koop!'

'Bart Verhaeghe stopte nog geen euro in de club, dus de club kan ook functioneren zonder een geldschieter. Het is wel duidelijk dat het voetbal steeds mondialer aan het worden is en dat de besluiten buiten Europa worden genomen', vertelde Mannaert in gesprek met de RTBF.

Volgens Mannaert zal de club niet in handen gaan vallen van een rijke buitenlandse eigenaar. 'Club Brugge is op dit moment veilig voor een Chinese of Qatarese overname: we hebben zelfs nooit een aanbod van die kant gehad en ze weten ook dat dit niet nodig is. Club Brugge staat immers niet te koop!', aldus Mannaert. Mede door de nieuwe wind die Verhaeghe vanaf zijn komst in 2011 door de club liet waaien, werd Club Brugge in 2016 voor het eerst sinds elf jaar weer landskampioen van België.

Mannaert duidelijk: 'Club Brugge staat immers niet te koop!'

Een korte samenvatting: Club Brugge staat al enkele jaren onder leiding van voorzitter Bart Verhaeghe, die meerderheidsaandeelhouder is van de Belgische topclub. Volgens Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, moet het gek lopen wil Club Brugge verkocht worden aan een rijke Chinees of Qatarees..