John Heitinga moet zich als trainer van Ajax O19 schikken naar taalbarrières die ontstaan met enkelen van zijn spelers. In de zomer werd bijvoorbeeld Danilo Pereira Da Silva uit Brazilië gehaald om het elftal van Heitinga te versterken. De communicatie met de jongeling gaat niet van een leien dakje.

Vervolg: Ajacied Danilo vecht met middelen tegen taalbarrière

´We hebben een heel veelzijdige groep, met veel verschillende nationaliteiten. Dat is een mooie uitdaging voor mij´, vertelt Heitinga in gesprek met AjaxTV. Voor Danilo geldt dat hij voorlopig technische hulpmiddelen nodig heeft om zich verstaaanbaar te maken bij de recordkampioen. ´Danilo loopt met Google Translate door het gebouw. Hij spreekt geen Engels of Nederlands, daarom moet je hem helpen en sturen`, aldus de 87-voudig Oranje-international.

Voor Ajax is de taal echter niet van primordiaal belang. Men probeert in eerste instantie het positiespel op jonge spelers als Danilo over te brengen. ´Het is een interessant project. In die beginfase, de kenningsmakingsfase, moeten nieuwe jongens echt nog leren hoe we bij Ajax spelen. Van achteruit voetballen, druk zetten... We werken veel met animatiebeelden. Dat gaat sneller dan communicatie en het werkt`, aldus Heitinga.

Op de Toekomst ziet men veel potentie in de nog maar 18-jarige Danilo. Twee miljoen euro werd er uitgetrokken om de ex-speler van Santos aan de selectie toe te voegen. In totaal scoorde Danilo dit seizoen drie keer voor Ajax O19.

Ajacied Danilo vecht met middelen tegen taalbarrière

Een korte samenvatting: John Heitinga moet zich als trainer van Ajax O19 schikken naar taalbarrières die ontstaan met enkelen van zijn spelers. In de zomer werd bijvoorbeeld Danilo Pereira Da Silva uit Brazilië gehaald om het elftal van Heitinga te versterken. De communicatie met de jongeling gaat niet van een leien dakje..