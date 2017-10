Koeman verliest opnieuw met Everton en voelt druk weer toenemen

Everton heeft in de Europa League een thuisnederlaag geleden tegen Olympique Lyon. The Toffees gingen op Goodison Park met 2-1 onderuit tegen de Fransen, waardoor een vroegtijdig einde van de Europese campagne dreigt. Ronald Koeman en de zijnen staan na een dramatische start in de Premier League, nu in poule E van de Europa League onderaan.

Zo slecht als de Engelsen het seizoen begonnen, zo slecht was de start ook tegen Lyon. Al na vijf minuten kregen de Fransen een strafschop toegekend van arbiter Bas Nijhuis. Rechtsback Mason Holgate zette zijn tackle onreglementair in op Marcal, waarna Nabil Fekir vanaf elf meter feilloos raak schoot. In het verdere verloop van de eerste helft had Depay meerdere mogelijkheden om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Zo belandde zijn schot via het hoofd van Everton-middenvelder Davies op de kruising en stond hij oog in oog met keeper Jordan Pickford, maar zijn poging was te slap. Datzelfde gold aan de andere kant voor Davy Klaassen die Anthony Lopes niet kon passeren. Dat bleek het laatste wapenfeit van Klaassen, die in de rust werd vervangen voor de 19-jarige Ademola Lookman.

In de het begin van de tweede helft was er meteen een kans voor Lookman, waarna Maolide van Lyon de kans had de wedstrijd te beslissen, maar ook hij faalde. Vervolgens sloeg in de 64e minuut na een corner de vlam in de pan. Ashley Williams duwde keeper Lopes, die de bal inmiddels al had gevangen, bijna tegen de boarding. Het opstootje dat erop volgde, werd door Nijhuis afgedaan met gele kaarten voor Williams en Bertrand Traoré. Juist die twee spelers waren beslissend in het restant van de wedstrijd. Williams kopte in de 70e minuut een vrije trap van Sigurdsson tegen de touwen en vijf minuten later zette Traoré met een mooi hakje Olympique Lyon weer op voorsprong.

Het laatste kwartier probeerde Everton nog de gelijkmaker te forceren, maar het mocht niet baten. Met nog maar één punt uit drie wedstrijden staat een vervolg in de Europa League op de tocht voor Ronald Koeman, die het zwaard van Damocles steeds meer boven zijn hoofd voelt hangen;

