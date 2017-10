Opnieuw vreemde blessure bij Bale, Real houdt lippen stijf op elkaar

Gareth Bale lijkt een terugval te hebben gehad in het herstel van zijn kuitklachten die hij eind september opliep. Waar Real begin deze maand meldde dat de blessure meeviel, lijkt er nu meer aan de hand met de Welshman, zo meldt Diario Gol.

Real Madrid deed de kuitblessure van Bale begin oktober met een opvallend kort bericht af als een zwelling. Verschillende Spaanse media meldden diezelfde dag dat hij een maand uitgeschakeld zou zijn, maar Real Madrid houdt sindsdien de kaken stijf op elkaar en meldde slechts dat de blessure gemonitord zou worden. Volgens Diario Gol is er echter ook binnen Real Madrid geen weet van een prognose en lijkt de club ook niet te weten wat het aan moet met Bales dertiende blessure sinds zijn komst naar Madrid.

Ook trainer Zinedine Zidane hield zich erg op de vlakte toen hij tijdens een persconferentie werd gevraagd naar het moment van een mogelijke terugkeer van zijn aanvaller. ´Dat weet ik niet`, antwoorde de oefenmeester kortaf. Zidane lijkt volgens het medium echter meer te weten dan hij vertelt. De terugkeer van Bale, die volgens media wordt verwacht in november, zou zomaar nog langer op zich kunnen laten wachten. Het is inmiddels 22 dagen geleden dat Bale geblesseerd raakte en nog altijd is de Koninklijke niet naar buiten gekomen met een update. Het zou volgens Diario Gol iets anders kunnen zijn dan een zwelling.

Dat Zidane geen woord loslaat, is ook op verzoek van voorzitter Florentino Perez. Bale is namelijk een speler die voor de club veel sportieve, maar vooral financiële belangen met zich meedraagt. Een negatief bericht over de fysieke ongemakken van de man uit Cardiff zou hem minder interessant kunnen maken bij andere clubs.

Het plan van I Merengues is namelijk al een tijdje om in de nabije toekomst te verdienen aan Bale. De club heeft er zelfs spijt van de blessuregevoelige aanvaller afgelopen zomer niet aan Manchester United te hebben verkocht. Met de verkoop van Bale had men de aanval willen openen op het vastleggen van Kyllian Mbappé, die inmiddels is weggekaapt door Paris Saint Germain en daar wekenlijks schittert. Nu slaat, volgens Diario Gol, Florentino Perez zich voor het hoofd aangezien Real Madrid met PSG nu een geduchte tegenstander erbij heeft in de strijd om de Champions League.

