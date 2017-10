Feyenoord wil zondag tot het uiterste gaan in de Klassieker tegen Ajax. Ondanks de nederlaag tegen Shakhtar Donetsk (1-2) in de Champions League van afgelopen dinsdag, kan Feyenoord met vertrouwen toewerken naar het treffen met de aartsrivaal in de eigen De Kuip. Het spel van Feyenoord tegen Shakhtar, dat graag combinatievoetbal speelt net zoals Ajax, was namelijk vrij aardig.

Vervolg: Nieuwkoop: Dat moeten wij meenemen richting Klassieker

Vooral de beginfase van Feyenoord was goed tegen Shakhtar. ‘Hoe wij aan een wedstrijd moeten beginnen, dat is precies wat wij meenemen van Shakhtar richting de Klassieker. Als we het compact houden, kunnen onze middenvelders in de duels komen. Dan is Feyenoord sterk’, laat rechtsback Bart Nieuwkoop weten tegen het Algemeen Dagblad.





Aanvoerder Karim El Ahmadi is het eens met zijn ploeggenoot. ‘Dat gif dat we toonden in de openingsfase tegen Sjachtar, dat ontbrak bij ons dit seizoen te vaak. Terwijl we dat vorig seizoen bijna wekelijks hadden. En dat is toch onze kracht, de tegenstander achteruit drukken, de duels aangaan. Ook zondag tegen Ajax’, aldus El Ahmadi.



