Feyenoord-jeugdtrainer: 'Heel moeilijk inschatten wie het gaan halen'

Voormalig Feyenoord-speler Arnold Scholten is momenteel assistent-trainer van Feyenoord onder 19, maar vindt het lastig om te voorspellen welke spelers van die ploeg de absolute top kunnen halen. Het is een succesvolle lichting, maar hoe ver de spelers het kunnen schoppen, is moeilijk te zeggen.

‘Het is heel moeilijk. Hoe verder je terug gaat qua leeftijd, hoe lastiger dat wordt. Maar in dit onder 19 team zie je wel al bepaalde dingen. Welke spelers het kunnen gaan halen. Hoe dichterbij je komt, hoe makkelijker het wordt’, zei de 54-jarige Scholten, die als speler ook voor Ajax, FC Den Bosch en JEF United uit Japan uitkwam, tegen RTV Rijnmond.





Afgelopen dinsdag was het Feyenoord onder 19-team nog met 4-0 te sterk voor de onder 19-ploeg van Shakhtar. Spelers die ook regelmatig bij het eerste aansluiten deden mee, zoals Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida. Aanvaller Dylan Vente debuteerde ook al in Feyenoord 1. ‘Als er zeven of acht jongens het lijken te gaan halen, maar het zijn er maar één of twee, die uiteindelijk wel héél erg goed zijn. Daar gaat het denk ik meer om, lichtingen zegt mij niet zo veel. Er zijn altijd maar een paar spelers die het gaan halen.’





Dat het lastig is om in te schatten welke spelers te top kunnen halen, werd in het verleden al duidelijk. Spelers als Jordy Clasie (door Southampton verhuurd aan Club Brugge), Stefan de Vrij (SS Lazio) en Sven van Beek (Feyenoord 1) mochten soms maar op het nippertje bij de academie blijven, mede door hun werklust. ‘Daar zijn genoeg voorbeelden van. Spelers die doorbreken omdat ze altijd maar blijven doorgaan en doorgaan. Nooit opgeven, dat is een bepaalde mentaliteit die je moet hebben om het te halen’, aldus Scholten.

