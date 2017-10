Perr Schuurs breekt contract open en verlengt tot medio 2020

De 17-jarige Perr Schuurs heeft donderdag bij zijn club Fortuna Sittard een wereldcontract ondertekend, wat inhoudt dat de jongeling tot medio 2020 aan de club verbonden blijft.

Vol trots liet de club donderdag via de officiele wegen weten dat het contract van Perr Schuurs is opengebroken en verlengd tot medio 2020. De 17-jarige Schuurs is al vroeg aanvoerder van het elftal, wat in de Jupiler League dit seizoen uiterst goed draait en op een tweede plek uitkomt.

Onder meer PSV, Ajax, Liverpool, Borussia Dortmund en Bayern München zitten achter Perr Schuurs aan, maar die geeft de voorkeur aan een langer verblijf bij zijn liefde Fortuna Sittard.

Via de clubwebsite laat Schuurs weten: 'Ik vind het echt fantastisch dat ik deze kans krijg en ik ben trots dat ik nu tot 2020 onder contract sta. Hiermee wil ik laten zien dat ik heel bewust voor deze club kies. Ik voel me hier gewoon echt thuis. Ik voel ook het vertrouwen van de club, de trainer en van de fantastische fans. Dat speelde een belangrijke rol bij het maken van mijn keuze om te verlengen.'

De Fortuna voorzitter is helemaal in de nopjes met de contractverlenging van de 17-jarige Perr Schuurs, 'Perr is een groot talent uit onze eigen jeugdopleiding. We zijn erg blij dat we de verbintenis met Perr hebben kunnen verlengen. Hij heeft een grote toekomst voor zich, maar kiest op dit moment heel bewust voor Fortuna. Daarnaast is Perr niet alleen een groot sportman, maar ook een geweldig mens die heel goed weet wat hij wil.'

