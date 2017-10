Afgelopen transferzomer had Kylian Mbappe naar FC Barcelona gekund, enkel een kort ja-woord hield hun van elkaar gescheiden.

Vervolg: Barcelona slaat modderfiguur en liet Kylian Mbappé lopen voor Dembélé

Het vertrek van Neymar bij FC Barcelona deed Kylian Mbappé nog meer naar de Catalaanse grootmacht willen gaan, de Monagasken waren bereidt om een bod van 120 miljoen (plus 30 miljoen) aan te nemen voor de transfer van de 18-jarige.

Maar het liep net even allemaal wat anders en FC Barcelona sloeg een andere weg in, waar voor Ousmane Dembélé werd gekozen in plaats van de 18-jarige Fransman.

Cadena COPE meldt donderdagochtend dat Mbappe naar een club wilde waar hij zoveel mogelijk aan spelen toe zou komen. Waar Real Madrid al Benzema, Bale en Benzema had had Mbappe geen trek in een avontuur in de Spaanse hoofdstad. Ook in zijn geboortestad Parijs had de 18-jarige in eerste instantie geen oren.

In Camp Nou had Mbappe de opvolger kunnen worden van de voor 222 miljoen euro vertrekkende Neymar, maar FC Barcelona koos voor Dembele die al snel geblesseerd raakte en geen indruk maakte bij de Catalaanse grootmacht.

