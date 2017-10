Hein Vanhaezebrouck, trainer van de Belgische topclub RSC Anderlecht, is vol lof over middenvelder Pieter Gerkens. Ondanks dat Anderlecht het woensdag in de Champions League opnam tegen Paris Saint-Germain (0-4 verlies) speelde Anderlecht aanvallend. Enkele spelers hadden hier baat bij, zoals Gerkens.

Vervolg: Anderlecht-trainer Vanhaezebrouck doet hoed af voor eigen speler

Vanhaezebrouck, die onlangs overkwam van AA Gent, is vol lof over de 22-jarige Gerkens. Gerkens kwam afgelopen zomer over van Sint-Truiden viel op tegen PSG door zijn loopvermogen. Afgelopen vrijdag tegen KV Mechelen (3-4 winst) liet hij zich ook al gelden met een goal en assist.

Anderlecht-trainer Vanhaezebrouck is zeer te spreken over de vorm waarin Gerkens, eerder actief in de jeugd- en het eerste van KRC Genk, verkeert. 'Gerkens kende ik iets minder op voorhand, maar ik heb hem leren kennen op de trainingen. Ik denk dat Pieter op dit moment de grootste verrassing is. Als je ziet op welk niveau hij speelt tegen een tegenstander als PSG, daar doe ik mijn hoed voor af. Zeker voor zo'n jonge gast. Hij heeft een erg goede match gespeeld', aldus Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws.

