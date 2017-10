De kans is groot dat Gertjan Verbeek de nieuwe trainer van FC Twente wordt. Woensdag besloot de tobbende ploeg René Hake uit zijn functie te zetten en een paar uur later kreeg de momenteel clubloze Verbeek al een telefoontje uit Enschede. Verbeek had woensdagavond ook al een oriënterend gesprek.

Vervolg: Gertjan Verbeek: Ik was supporter van FC Twente

Verbeek, die in juli werd ontslagen bij VfL Bochum, zou graag naar Twente willen. 'Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik FC Twente een mooie club vind', zei Verbeek tegen de NOS. Verbeek vindt dat hij toe is aan een nieuwe club als trainer. 'Afgelopen week was ik als analyticus bij Heracles-Vitesse en toen kreeg ik voor het eerst weer het gevoel dat ik meer wilde dan alleen wedstrijden analyseren.'

De in Deventer geboren coach heeft een bijzondere band met FC Twente. 'Ik ben opgegroeid in Enschede, vlak bij het Diekman Stadion. Mijn amateurclub trainde op dezelfde velden als FC Twente, bij ons in de straat woonden FC Twente-spelers als Johan Zuidema en Adri van Staveren en ik was supporter van de club. Vanuit mijn jeugd heb ik warme gevoelens voor FC Twente.'

Verbeek is in het verleden al vaker gevraagd voor een functie bij FC Twente, namelijk drie keer. 'Ik ben éénmaal in gesprek geweest voor een functie als trainer en tweemaal voor een functie als technisch manager. Uiteindelijk is dat om uiteenlopende redenen niet doorgegaan', aldus Verbeek.

