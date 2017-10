Nederlands elftal kent in Roemenië tweede oefenpartner in november

Waar de KNVB eerder al vaststelde dat Schotland een van de oefenkandidaten van Oranje was in november, is daar nu ook Roemenië aan toegevoegd.

Op 9 november zal Oranje in het eerste oefenduel tegen de Schotten aantreden, waarna 5 dagen later het oefenduel met de Roemenen volgt. Beide landen wisten zich net als Nederland niet te plaatsen voor het WK volgend jaar zomer in Rusland.

De Roemenen zijn voor Oranje geen vreemde tegenstander, eerder stonden beide landen al negen maal tegenover elkaar. De laatste confrontatie dateert uit het WK van 2014, toen Van Gaal zowel uit als thuis met dikke cijfers wist te winnen.

De Roemenen kennen bekende namen als Ciprian Taturusanu (FC Nantes), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruña), Vlad Chiriches (Napoli) en Alexandru Chipciu (RSC Anderlecht) in de selectie.

