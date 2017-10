Waar Steven Bergwijn afgelopen zomer naar het Italiaanse Torino had gekund, houdt de jongeling zich doof voor verdere aanbiedingen. Bergwijn heeft een ding voorop staan, zijn eigen ontwikkeling.

De 20-jarige Steven Bergwijn is momenteel tevreden met de kansen en speeltijd die hij krijgt bij PSV. Met al twee doelpunten en een assist is de jongeling tevreden over de huidige gang van zaken.

'Maar er zijn nog genoeg dingen die beter kunnen. Ik moet doelgerichter worden en mijn rendement moet omhoog, dat zijn zaken waar ik gericht aan werk. PSV is daarbij voor mij dé juiste club om me door te ontwikkelen. Zij hebben vanaf de eerste dag een plan met me gehad en daar zijn ze niet van afgeweken', aldus de aanvaller. 'Uiteindelijk moet ik het dan bewijzen. Als je het goed doet, krijg je bij PSV de kans. Die heb ik gepakt. Het is heerlijk om voorin bij PSV te spelen dit seizoen. We scoren makkelijk en dat geeft iedereen vertrouwen.'

De ontwikkeling van Bergwijn lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt bij PSV, waar Cocu hem inmiddels als vast bij de selectie heeft gehaald. Over interesse uit het buitenland houdt Bergwijn zich nog doof, 'Van al die zogenaamde interesse krijg ik niet zo veel mee.'

'Mijn zaakwaarnemer houdt het weg van me en de namen van geïnteresseerde clubs in de media strelen mij dus ook niet. Ik focus me op PSV, ik denk helemaal nog niet aan de volgende stap. Ik ben net twintig geworden en speel bij PSV in de basis. Dit is een topclub, dus ik heb niets te klagen. Ik vind wel dat dit het jaar van mijn definitieve doorbraak moet worden.'

Steven Bergwijn: PSV past momenteel het beste bij mij

