Bij Shakthar was Bernard de grote man bij de 1-2 zege op Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Al gaf de aanvaller na afloop te kennen dat het moeilijk voetballen was.

Vervolg: Shakhtar: Het was nog moeilijk voetballen in de Kuip

Na afloop van het gewonnen Champions League duel liet Bernard weten: 'Ik ben erg blij met mijn doelpunten, maar de overwinning is natuurlijk het belangrijkste. Deze overwinning is het resultaat van het geweldige werk van onze trainer (Paulo Fonseca, red.), die ons veel informatie gaf die leidde tot de overwinning. Feyenoord bezorgde ons echter problemen tot de laatste minuut. De wedstrijd had ook in een gelijkspel kunnen eindigen, maar ik denk dat de overwinning verdiend is.'

Trainer Fonseca liet weten: 'Het was een zware wedstrijd. Feyenoord startte erg goed en miste voor hun goal al een heel goede kans. Onze reactie daarna was echter erg goed. We namen de controle over en scoorden twee keer. Daarna lieten we ons terugzakken en kregen we op de counter nog een paar mogelijkheden. Na de rode kaart van Yaroslav Rakitskiy kregen we het moeilijk, maar de ploeg hield knap stand en trok de overwinning over de streep.'

Fonseca liet weten te hebben genoten van het duel in de Kuip, 'Deze duels, waarin beide ploegen aanvallend voetbal spelen, zijn erg aantrekkelijk om te zien. Deze spelopvatting zorgt er ook voor dat beide teams kansen krijgen door de ruimte die er ontstaat. Ook met tien man kregen we mogelijkheden.'

Feyenoord is in groep F de club die nog puntloos is, terwijl Shakhtar al zes punten heeft vergaard en op de tweede plek verblijft. Toch denkt Fonseca dat zijn club er nog lang niet is, 'Toch zijn we er nog lang niet, er kan nog veel gebeuren. We richten ons nu eerst op het duel met Dinamo Kiev van komend weekend. Pas daarna denken we weer na over de volgende wedstrijd in de Champions League.'

Shakhtar: Het was nog moeilijk voetballen in de Kuip

Een korte samenvatting: Bij Shakthar was Bernard de grote man bij de 1-2 zege op Feyenoord in de Rotterdamse Kuip. Al gaf de aanvaller na afloop te kennen dat het moeilijk voetballen was..