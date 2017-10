Waar Dick Advocaat de ontslagen Danny Blind opvolgde om Oranje naar het WK te loodsen, is ook de Hagenaar daarin niet geslaagd.

Vervolg: Dick Advocaat: 'Hoezo een buitenlander? en wie moet je halen dan?'

Maar ook in de WK kwalificatiepoule moest Oranje haar meerdere erkennen in Frankrijk en Zweden (laatst genoemde in play off ronde), waardoor het derde werd op doelsaldo en opnieuw een mondiaal eindtoernooi misloopt. Voor Advocaat staan er nog twee oefenduels op de rol, Schotland en waarschijnlijk Roemenië in november.

Toch lijkt Advocaat niet afwijzend naar een eventuele verlenging van zijn contract bij de KNVB zo laat hij weten in gesprek met VI. 'Het is echt aan de KNVB daarover te beslissen. Alles wat ik erover zeg, vertroebelt de discussie of levert een nieuwe op. Dat heeft geen enkele zin. Geef de mensen in Zeist de tijd hun werk goed te doen.'

De laatste weken worden er veel namen genoemd, zelfs buitenlandse namen. Maar Advocaat ziet niet in waarom er een buitenlander aan het roer moet komen staan, 'Waarom zou je een buitenlander moeten halen? En wie staat er dan te springen? Geldt ook voor de Nederlandse trainers. De meeste liggen vast, zoals Ronald Koeman en Peter Bosz, of hebben aangegeven niet te willen, zoals Louis van Gaal en Frank de Boer óf zijn pas bezig aan hun eerste club.'

Dick Advocaat: 'Hoezo een buitenlander? en wie moet je halen dan?'

Een korte samenvatting: Waar Dick Advocaat de ontslagen Danny Blind opvolgde om Oranje naar het WK te loodsen, is ook de Hagenaar daarin niet geslaagd..