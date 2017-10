Mario v.d Ende: 'Apart dat Makkelie de Klassieker mag fluiten'

Dinsdag werd door de KNVB arbiter Danny Makkelie naar voren geschoven als leider voor de eerste Klassieker van het huidige seizoen, een vreemde beslissing volgens V.d Ende.

Voor Makkelie de eerste Klassieker uit zijn loopbaan, waar hij ook nog eens naar de Rotterdamse Kuip moet voor zijn ontgroening. Mario v.d Ende vindt het een vreemde beslissing door de KNVB voor de aanstelling van Makkelie.

De oud arbiter windt er geen doekjes om, 'Ik begrijp het niet en vind het vreemd, In mijn ogen moeten de topwedstrijden worden gefloten door de beste scheidsrechter. En dat is Björn Kuipers. Simpel. Hij fluit doordeweeks nog een wedstrijd in de Champions League (CSKA Moskou-FC Basel vanavond, red.), maar dat moet toch niet uitmaken. Kuipers is komend weekeinde zelfs helemaal niet ingedeeld. En dat zal toch niet zo zijn omdat het koopzondag in zijn supermarkt is…'

Makkelie wist afgelopen seizoen de bekerfinale te leiden en mocht dit seizoen openen met de Johan Cruijff Schaal. Maar het treffen in de Kuip van aankomende zondag is van een heel ander kaliber, waar Makkelie zijn borst nat mag maken.

'In Nederland is dit de moeilijkste wedstrijd om te fluiten, Sterker nog, in heel Europa is dit een van de pittigste duels. Dan doel ik op de ’agressieve’ manier van beleving, van supporters en spelers. De druk staat er vol op. Bij de Johan Cruijff Schaal had Makkelie al zo’n gekke situatie, met dat afgekeurde buitenspeldoelpunt van Feyenoord en de penalty voor Vitesse via de videoscheidsrechter. In vergelijking met die wedstrijd is de Klassieker nog een groot aantal procent moeilijker.'

