Bosz: 'We mogen nog van geluk spreken dat het 1-1 blijft'

Het Duitse Borussia Dortmund verloor de eerste twee groepsduels van de Champions League, maar kwam in het derde duel tegen APOEL ook niet tot winst, de 1-1 remise lijkt een doodsteek voor Bosz en de zijne.

'Het resultaat valt tegen. Uiteindelijk moeten we nog blij zijn dat we gelijk hebben gespeeld,' liet Bosz na afloop weten. Een Champions League overwintering lijkt dan ook verder weg dan ooit voor de oefenmeester van het Duitse Borussia Dortmund, want na drie duels 1 punt heeft en een achterstand van 6 punten heeft op groepshoofden Tottenham en Real.

'In zo'n wedstrijd is het belangrijk om het eerste doelpunt te maken. Voor rust hadden we daarvoor de mogelijkheden, maar de ballen gingen allemaal over of naast het doel. Nu komt het er op aan. We moeten het thuisduel met Nicosia winnen en dan moeten we verder kijken hoe de overige twee duels verlopen.'

