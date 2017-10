Nicolas Lombaerts: PSV bood niet genoeg

PSV was in de zomer van 2016 in de markt voor de Belgische verdediger Nicolas Lombaerts, maar tot een transfer van Zenit Sint-Petersburg naar Eindhoven kwam het niet. De Belgische topclub RSC Anderlecht was ook geïnteresseerd, maar ook die transfer ging niet door. In gesprek met Sport/Voetbalmagazine gaf Lombaerts uitleg.

Over de interesse van PSV zei hij: 'Ja, maar die boden niet genoeg voor Zenit.' Anderlecht lukte het ook niet om de 32-jarige verdediger weg te halen bij Zenit. 'Zenit wilde me niet absoluut verkopen. De voorzitter verwachtte dat ik net zoals voordien wel terug in de ploeg zou komen. Toen ben ik naar de trainer gestapt. Eerst zei hij dat ik weg mocht, maar een paar dagen voor het eind van de zomermercato vertrok Ezekiel Garay plots. Toen mocht ik niet meer weg.'

'Mocht Anderlecht vlugger al zijn troeven op tafel gelegd hebben, was het misschien gelukt, maar zeker ben ik niet. Anderlecht kan ik in heel die zaak weinig verwijten. Het is gewoon moeilijk onderhandelen met Zenit', aldus Lombaerts, die uiteindelijk deze zomer wel terugkeerde naar België en bij KV Oostende tekende.

