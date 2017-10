Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi weet dat het een moeilijke opgave gaat worden voor Feyenoord om te overwinteren in Europa. Dinsdag werd het derde groepsduel in de Champions League verloren. Shakhtar Donetsk was met 1-2 te sterk. Hierdoor staat Feyenoord nog steeds laatste in de groep zonder punten.

Vervolg: El Ahmadi: We gaan nu wel met zelfvertrouwen richting Ajax

'Je moet reëel zijn; het wordt nu heel lastig', aldus El Ahmadi tegen de NOS. Om vanaf de winterstop nog in de Europa League actief te zijn moet Feyenoord derde worden. Na drie duels staat Feyenoord echter vierde met nul punten. Koploper Manchester City heeft er al negen, terwijl Shakhtar er nu ook al zes heeft. Napoli heeft drie punten.

'Tegen City waren we kansloos, tegen Napoli zat er meer in en nu was een gelijkspel verdiend geweest. Het wordt beter. We gaan nu wel met zelfvertrouwen richting Ajax (komende zondag is de Klassieker in de Kuip, red.)', aldus El Ahmadi. 'Het was redelijk tot goed. Zeker het eerste half uur, maar daar koop je niks voor.'

El Ahmadi: We gaan nu wel met zelfvertrouwen richting Ajax

Een korte samenvatting: Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi weet dat het een moeilijke opgave gaat worden voor Feyenoord om te overwinteren in Europa. Dinsdag werd het derde groepsduel in de Champions League verloren. Shakhtar Donetsk was met 1-2 te sterk. Hierdoor staat Feyenoord nog steeds laatste in de groep zonder punten..