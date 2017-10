Feyenoord-speler Van Beek: Als kleine jongen van gedroomd

Sven van Beek debuteerde dinsdag tegen Shakhtar Donetsk als basisspeler in de Champions League. De centrale verdediger genoot ervan, maar baalde uiteraard van de nederlaag: 1-2. Van Beek zei dit na afloop in gesprek met Ziggo Sport.

'Als kleine jongen heb ik er altijd van gedroomd om op dit podium te spelen. Heel speciaal', zei Van Beek, die vond dat Feyenoord meer uit het duel had kunnen halen. 'We begonnen goed en kwamen vroeg op voorsprong, maar door één stom momentje kom je al snel weer op 1-1. We moeten zuinig zijn: op het middenveld mag je nooit de bal verliezen, want het is meteen cruciaal. Verder hebben we een prima wedstrijd gespeeld, maar je hebt alleen niets.'

Van Beek voelt zich inmiddels weer goed na lang blessureleed. De 23-jarige verdediger stond bijna 1,5 jaar aan de kant. 'Ik voel me sterk en goed. Ik ben de laatste twee wedstrijden weer gaan spelen en ik voel me prima verder. Of ik er drie in de week kan spelen? Het is te hopen, want er komt een mooie wedstrijd aan. Ik weet niet of het verantwoord is, maar ik wil gewoon spelen tegen Ajax', aldus Van Beek.

