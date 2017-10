Liverpool heeft op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League geen spaan heel gelaten van Maribor. De Sloveense club werd in eigen huis afgedroogd door de club van Jurgen Klopp: 0-7.

Vervolg: Liverpool veegt in poule E vloer aan met Maribor

De hoop op een goed resultaat tegen Liverpool duurde voor de Slovenen precies 195 seconden. Mohammed Salah was weg aan de rechterkant, maar vond alleen Roberto Firminho in het strafschopgebied. Vier spelers van Maribor wisten de Braziliaan echter niet van scoren te houden. Met een simpele intikker werd het 0-1. Sindsdien werd het stadion een heuse schiettent. In de twaalfde minuut was het opnieuw Salah die aan de basis stond van een doelpunt. De Egyptenaar vond James Milner, die een goede voorzet leverde op Phillipe Coutinho. De Braziliaan volleyde de bal binnen: 0-2. In de eerste helft was het de onnavolgbare Salah die nog twee keer een duit in het zakje deed. In de 19e minuut bleef hij oog in oog met de keeper koel en vijf minuten voor de rust tikte hij op aangeven van Alberto Moreno de 0-4 binnen.

In de tweede helft was het voor Maribor zaak de schade te beperken, maar daar kwam niets van terecht. Liverpool nam weliswaar wat gas terug, maar kwam alsnog tot drie doelpunten. Amper tien minuten na rust kopte Roberto Firminho de 0-5 binnen na een vrije trap van Phillipe Coutinho. Het half uur daarna deed de ploeg van Jurgen Klopp het wat rustiger aan, maar invaller Alex Oxlade-Chamberlain wilde zich laten zien en zorgde met zijn eerste doelpunt voor Liverpool voor de zesde van de avond. Trent Alexander-Arnold maakte de vernedering van Maribor compleet.

Liverpool,waar Georginio WIjnaldum 76 minuten speelde, is dankzij de overwinning de koploper in de poule met vijf punten, terwijl Maribor met één puntje onderaan staat.

Liverpool veegt in poule E vloer aan met Maribor

Een korte samenvatting: Liverpool heeft op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League geen spaan heel gelaten van Maribor. De Sloveense club werd in eigen huis afgedroogd door de club van Jurgen Klopp: 0-7..