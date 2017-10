Feyenoord lijkt uitgeteld in Europa na derde nederlaag op rij

Het zal voor Feyenoord nog een hels karwei worden om Europese overwintering af te dwingen. In de derde groepswedstrijd van de Champions League verloren de Rotterdammers in eigen huis met 1-2 van Shakhtar Donetsk.

Het was de derde opeenvolgende nederlaag in het miljardenbal voor het team van Giovanni van Bronckhorst, die verrassend genoeg Jens Toornstra op de bank hield. Sofyan Amrabat speelde op het middenveld en achterin werd Bart Nieuwkoop geposteerd. Voorin keerde Nicolai Jörgensen na wekenlang blessureleed terug in de basis ten faveure van Sam Larsson.

De start van de wedstrijd was uitstekend voor Feyenoord. Al in de tweede minuut kreeg Jean-Paul Boëtius een opgelegde kans na een uitstekende pass van Steven Berghuis, maar de linksbuiten wist zijn ploeg niet op voorsprong te schieten. In de zevende minuut kwam de voorsprong er alsnog, zij het met hulp van Shakthar-goalie Andriy Pyatov. Een schot van Tonny Vilhena werd slecht verwerkt door de doelman, waarna Steven Berghuis er als de kippen bij was om de rebound binnen te koppen: 1-0.

Feyenoord nam na een kwartier wat gas terug, maar ondanks dat kwam het doelpunt van de Oekraïners in de 24e minuut volledig uit de lucht vallen. Een splijtende pass van middenvelder Fred legde de Rotterdamse defensie volledig aan banden, waarna Bernard op keeper Brad Jones af kon lopen, hem omspelen en de bal in het lege doel kon schuiven.

In de tweede helft probeerde Feyenoord opnieuw fel van start te gaan. Dat had een goede mogelijkheid voor Sofyan Amrabat als gevolg, maar de middenvelder wist niet af te drukken. Luttele minuten later was het aan de andere kant wel raak. Een aanval over de rechterkant resulteerde in een voorzet van rechtsback Butko, die door Bernard werd ingekopt. Bart Nieuwkoop trachtte het leer nog voor de lijn weg te koppen, maar de rechtsback kon het tweede doelpunt van de Braziliaan niet voorkomen.

Toen een kwartier voor tijd verdediger Yaroslav Rakitsky zijn tweede gele kaart kreeg, lag er nog een gelijkspel in het verschiet voor de Rotterdammers. Van Bronckhorst haalde Sven van Beek naar de kant voor Michiel Kramer. De spits wist echter met een goede kopbal zijn ploeg niet meer langzij te brengen.

Door de nederlaag kan Feyenoord de volgende ronde in de Champions League al nagenoeg vergeten. De derde plaats is nog haalbaar, maar met nog uitwedstrijden tegen Shakhtar Donetsk en Manchester City voor de boeg, is ook dat uitzicht erg troebel geworden.

